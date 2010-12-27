Поезд сбил пешехода возле Приморского проспекта

На перегоне Новая Деревня – Лахта поезд совершил наезд на пешехода. Погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В понедельник, 4 сентября, на железнодорожных путях около Приморского проспекта нашли тело мужчины. Очевидцы рассказывают, что его сбил поезд. Эту информацию подтвердили и в УТ МВД РФ по СЗФО "Фонтанке". ЧП произошло около часа дня на перегоне Новая Деревня – Лахта.

Свидетели рассказывают, что мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал. Машинист электрички из Белоострова в Петербург заметил нарушителя и сигналил ему. Также водитель применил экстренное торможение, но спасти мужчину уже не удалось.

Информации о личности погибшего пока нет. На месте работают полицейские. Они выясняют подробности трагедии.