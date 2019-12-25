Поезд подмял BMW под Петербургом

Пользователи в комментариях рассказывают, что подобные аварии часто происходят в этом месте.

В Ленобласти поезд подмял кроссовер в Ломоносовском районе. В результате авария собрала пробку на несколько часов. Об этом рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла около двух часов дня на перекрестке Волхонского шоссе и Промышленной улицы. Удар пришелся в правую часть автомобиля. Повреждения получили передняя и задняя двери. Водитель не пострадал.

Пользователи в комментариях рассказывают, что подобные аварии часто происходят в этом месте. Полгода назад на этом месте с товарняком столкнулась фура.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Niko Nik