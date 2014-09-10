Поезд Петербург-Севастополь опаздывает на 5 часов

Пассажирам раздают воду

Поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург - Севастополь задерживается на 5 часов, аналогичные задержки фиксируются и на обратном маршруте из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

По состоянию на 2 августа поезд Санкт-Петербург - Севастополь прибыл в конечный пункт в 12:12 вместо запланированного времени. Обратный состав, отправившийся 1 августа, продолжает движение с задержкой 265 минут и находится на станции Ростов-Главный.

Также зафиксирована задержка в 32 минуты у поезда Санкт-Петербург - Евпатория, который в данный момент находится на станции Тамань-Пассажирская. В компании отмечают, что время задержки может измениться.

Пассажирам предоставляется питьевая вода из кулеров, организовано питание - в первую очередь для детей и маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что двухэтажные составы и 13 вагонов добавят на маршрут Москва – Петербург.

Фото: Piter.TV