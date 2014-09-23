Двухэтажные составы и 13 вагонов добавят на маршрут Москва – Петербург

Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой запустят в выходные

На выходные 2 и 3 августа назначены дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой, а к действующим составам добавят 13 вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

2 августа в 01:25 отправится двухэтажный поезд №154, а 3 августа в 15:59 – №237. Также дополнительные вагоны появятся в составах "Авроры" (№741/742, 743/744) и "Невского экспресса" (№747/748). Мера направлена на увеличение пассажиропотока в выходные дни.

Ранее сообщалось, что в петербургской подземке 30 июля введен в эксплуатацию 34-й состав модели "Балтиец", что увеличило долю этих поездов на Кировско-Выборгской линии до 50%, сообщили в администрации города.

Новые составы разработаны специально для эксплуатации в условиях Северной столицы. По данным властей, 90% комплектующих имеют российское происхождение. Производство поездов организовано в Санкт-Петербурге, что позволило оптимизировать процесс сборки.

Фото: Piter.TV