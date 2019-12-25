Поезд "Невский экспресс" из Москвы опоздал в Петербург на полчаса

Это произошло из-за технических проблем.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Петербург прибыл на вокзал с получасовым опозданием.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, это произошло из-за технических проблем. Поезд отправился согласно расписанию в 13:30, прибыть должен был в 17:45. Однако на пути возникли технические неполадки. Что именно произошло, не уточняется.

Ранее мы писали, что дополнительные пригородные электрички свяжут Гатчину и Петербург.

Фото: pixabay