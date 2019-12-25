Поезд Москва - Петербург встал почти на два часа

Пассажиры ждали устранения сбоя.

Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Петербург, вечером 20 ноября оказался вынужден остановиться в Ленинградской области почти на два часа по техническим причинам, об этом сообщили в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, задержка составила 1 час 53 минуты. "Движение было восстановлено спустя 20 минут после задержки, в 20:28". Отмечено, что два состава, шедших навстречу, прибыли на Московский вокзал уже с опозданием.

Транспортная прокуратура начала проверку причин остановки, оценивает соблюдение требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и проверяет, не были ли нарушены права пассажиров во время задержки.

Ранее на Piter.TV: за 10 месяцев "Ласточки" перевезли около 100 тыс. пассажиров по маршруту Петербург — Валдай.

Фото: Piter.TV