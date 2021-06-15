Неизвестный разбил стекло и поджёг дом в Коробицыно

Возгорание смогли локализовать соседи. Хозяин утверждает, что у него нет врагов.

В понедельник, 19 декабря, в экстренные службы поступило сообщение от 33-летнего жителя поселка Коробицыно о поджоге принадлежащего ему строящегося дома. Об этом стало известно Piter.TV.

Как установили полицейские, на первом этаже строящегося двухэтажного дома, находящегося на неогороженной, не охраняемой территории, разбито стекло и частично сгорела стена на площади 2 кв. м. Возгорание смогли локализовать соседи – они услышали звук разбитого стекла. Пострадавших в результате пожара нет.

Хозяин дома в поджоге никого не подозревает, конфликтов у него ни с кем не было. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV