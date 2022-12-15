Поджигатель машины пенсионерки отправлен под стражу в Петербурге

Ущерб составил 17 млн рублей.

Василеостровский районный суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав поджигателю машины пенсионерки стражу по 6 октября 2023 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в среду, 9 августа.

Инцидент произошел ночью 22 марта. Н. путем поджога повредил припаркованный у дома по улице Шевченко, 17Г автомобиль марки BMW. Следствие полагает, что к преступлению причастна группа лиц. Ущерб составил 17 млн рублей.

7 августа Н. был задержан, а вчера, 8 августа, ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Кроме того, известно, что злоумышленник ранее привлекался к ответственности в рамках административного и уголовного законодательств.

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Фото: Piter.TV