Петербуржцу дали восемь лет за избиение и поджог знакомого

Подсудимый пытался забрать у потерпевшего долг в размере 25 тысяч рублей.

Куйбышевский районный суд вынес свой приговор в отношении петербуржца Дмитрия Скворцова. Мужчину обвиняли в избиении и поджоге знакомого. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Инцидент произошел в мае 2018 года на лестничной площадке дома по Колокольной улице. Скворцов пришел сюда, чтобы забрать у потерпевшего долг в размере 25 тысяч рублей. Однако конструктивного разговора не получилось. Подсудимый нанес оппоненту четыре удара кулаками, а после облил его обезжиривателем из бутылки и поджег. Должник успел скинуть с себя горящую футболку. Медики диагностировали у него ожоги 30% поверхности головы, шеи, рук.

Скворцов на суде объяснил, что облил потерпевшего с целью устрашения, а поджег случайно. После случившегося он выпил бутылку водки на Марсовом поле и пошел домой.

В четверг, 31 января, подсудимого признали виновным и приговорили к восьми годам в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV