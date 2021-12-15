Подводную лодку "Уфа" спустили на воду на Адмиралтейских верфях

Лодка может погружаться на глубину до 300 метров.

На "Адмиралтейских верфях" спустили на воду дизель-электрической подводной лодки "Уфа". Она построена для Тихоокеанского флота. На данный момент готовность "Уфы" составляет 90%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Подлодка проекта 636 относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Она была спроектирована специалистами АО "ЦКБ МТ "Рубин". "Уфа" может находиться в автономном плавании 45 суток и погружаться на глубину до 300 метров. Скорость подводного хода – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.

Отмечается, что подлодка является четвертой в серии из шести кораблей, которые строятся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота. В составе находился подлодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан".

Фото: администрация Петербурга