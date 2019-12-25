В Петербурге почтут память погибших на подводной лодке "Курск"

Катастрофа в Баренцевом море случилась 22 года назад.

В пятницу, 12 августа, в Николо-Богоявленском морском соборе в Петербурге состоится траурная панихида по морякам, погибшим на подводной лодке "Курск". Об этом сообщила пресс-службе петербургского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Также церемония состоится у мемориала на Серафимовском кладбище. Напомним, что именно там находятся могилы членов экипажа.

Катастрофа на подводной лодке "Курск" случилась 22 года назад в Баренцевом море. На борту взорвалась торпеда в ходе военных учений, в результате чего 118 человек погибло.

Ранее мы сообщили о том, что на Пискарёвском кладбище открыли памятую плиту пензенцам-защитникам блокадного Ленинграда.

Фото: Правительство Петербурга (архив)