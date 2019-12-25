На Пискарёвском кладбище открыли памятую плиту пензенцам-защитникам блокадного Ленинграда

На данный момент в Пензенской области проживает 48 граждан, награждённых медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В среду, 10августа, на Пискарёвском мемориальном кладбище прошло торжественное открытие плиты, посвящённой уроженцам Пензенской области, отдавших свою жизнь, защищая Ленинград в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Пензенской области Олег Мельниченко. Отмечается, что в годы блокады в Пензенскую область проходили массовые эвакуации ленинградцев. Также в Пензу были временно переведены 15 предприятий.

На данный момент в соседнем регионе проживает 48 граждан, награждённых медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

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Фото: Администрация Петербурга (архив)