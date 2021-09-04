В филармонии показали уникальные экспонаты в честь юбилея Седьмой симфонии Шостаковича

Седьмую симфонию позже назвали "Ленинградской". В окруженном нацистами городе ее исполнили 9 августа 1942 года музыканты под руководством Карла Элиасберга.

Во вторник, 9 августа, в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича открылась выставка, посвящённая 80-летию исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что выставка дает возможность почувствовать атмосферу тех дней, показывает героизм людей, готовившихся к концерту в осаждённом городе.

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К мемориальной доске, установленной в память о первом исполнении в блокадном Ленинграде Седьмой симфонии Шостаковича, возложили цветы.

На выставке представлены уникальные экпонаты: партитура, личная переписка Шостаковича, подлинные инструменты и вещи музыкантов и дирижёра Карла Элиасберга, фотографии и жругие артефакты времени.

Выставка проработает до 20 октября.

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Фото: Вконтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича