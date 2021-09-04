В филармонии показали уникальные экспонаты в честь юбилея Седьмой симфонии Шостаковича

Во вторник, 9 августа, в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича открылась выставка, посвящённая 80-летию исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что выставка дает возможность почувствовать атмосферу тех дней, показывает героизм людей, готовившихся к концерту в осаждённом городе.
Нет более сильного произведения, посвящённого борьбе с фашизмом, чем Ленинградская симфония.
губернатор
К мемориальной доске, установленной в память о первом исполнении в блокадном Ленинграде Седьмой симфонии Шостаковича, возложили цветы.
На выставке представлены уникальные экпонаты: партитура, личная переписка Шостаковича, подлинные инструменты и вещи музыкантов и дирижёра Карла Элиасберга, фотографии и жругие артефакты времени.
Выставка проработает до 20 октября.
Ростральные колонны зажгут в честь Дня окончания битвы за Ленинград.
Фото: Вконтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича
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