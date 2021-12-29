Подведены итоги конкурса на лучшую открытку для ветеранов

Голосование проходило с 18 по 25 января.

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации подвел итоги голосования за лучшую открытку для ветеранов на День Победы. Победителем была выбрана работа Екатерины Оплетаевой — студентки Академии имени Штиглица, сообщил "Петербургский дневник".

Победителей выбирали на сайте издания и в соцсетях. Также можно было позвонить в редакцию.

Второе место заняла работа Роксаны Бойлиевой.

Третье – Елены Козловой.

Следующим шагом нашего проекта будет направление выбранных эскизов в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. При содействии коллег мы планируем обсудить победившие в конкурсе концепции с общественными ветеранскими организациями. Нам очень важно их мнение. Только после этого будет изготовлен оригинал-макет. Марина Мерцалова, заместитель председателя Комитета.

После окончательного утверждения открытки пойдут в печать. Открытки ветеранам доставит "Почта России".

Всего в конкурсе участвовали около 300 работ, до онлайн-голосования дошли 13.

Фото: Петербургский дневник