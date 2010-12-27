Подвалами БДТ займется "Ренессанс-Реставрация"

АО "Ренессанс-Реставрация" получило крупный многомиллионный контракт на работы по сохранению БДТ им. Товстоногова в Петербурге, сообщает "Фонтанка". Объект культурного наследия, а точнее, его подвальные помещения, отремонтируются после неудачной реконструкции пятилетней давности.
Заявку другого претендента, концерна "Ленпромстрой", признали не соответствующей условиям конкурса. Подрядчик демонтирует поврежденную отделку, закрепить грунт, отремонтировать гидроизоляцию. Все работы планируются к завершению в декабре грядущего года.
Ранее в отношении бывшего собственника особняка Веге возбудили уголовное дело.
Фото: bdt.spb.ru
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