Подвалами БДТ займется "Ренессанс-Реставрация"

Компания переделает результаты неудачной прошлой реконструкции.

АО "Ренессанс-Реставрация" получило крупный многомиллионный контракт на работы по сохранению БДТ им. Товстоногова в Петербурге, сообщает "Фонтанка". Объект культурного наследия, а точнее, его подвальные помещения, отремонтируются после неудачной реконструкции пятилетней давности.

Заявку другого претендента, концерна "Ленпромстрой", признали не соответствующей условиям конкурса. Подрядчик демонтирует поврежденную отделку, закрепить грунт, отремонтировать гидроизоляцию. Все работы планируются к завершению в декабре грядущего года.

Ранее в отношении бывшего собственника особняка Веге возбудили уголовное дело.

Фото: bdt.spb.ru