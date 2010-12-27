  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подвалами БДТ займется "Ренессанс-Реставрация"
Сегодня, 15:13
35
himif

Подвалами БДТ займется "Ренессанс-Реставрация"

0 0

Компания переделает результаты неудачной прошлой реконструкции.

АО "Ренессанс-Реставрация" получило крупный многомиллионный контракт на работы по сохранению БДТ им. Товстоногова в Петербурге, сообщает "Фонтанка". Объект культурного наследия, а точнее, его подвальные помещения, отремонтируются после неудачной реконструкции пятилетней давности. 

Заявку другого претендента, концерна "Ленпромстрой", признали не соответствующей условиям конкурса. Подрядчик демонтирует поврежденную отделку, закрепить грунт, отремонтировать гидроизоляцию. Все работы планируются к завершению в декабре грядущего года.

Ранее в отношении бывшего собственника особняка Веге возбудили уголовное дело.

Фото: bdt.spb.ru

Теги: бдт, ремонт, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии