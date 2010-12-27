Эксперт: "закрытие" резервного фонда – не повод для беспокойства

Сергей Хестанов сообщил, что упразднение фонда было лишь формальностью. Теперь его функции перешли ФНБ.

Сегодня, 1 февраля, официально прекратил существовать Резервный фонд России. Впрочем, по мнению советника по макроэкономике Сергея Хестанова, это не является поводом для беспокойства. В разговоре с ФБА "Экономика сегодня" эксперт заявил, что упразднение фонда было лишь формальностью, поскольку фактически он прекратил существование, когда израсходовал последние средства.

К тому же, летом прошлого года Министерство финансов сообщило об объединении структур: Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда.

"Резервный фонд служил для финансирования федерального бюджета, а ФНБ был ориентирован на решение проблем пенсионной системы. – рассказал Хестанов. – Так вышло, что Резервный фонд был израсходован раньше, чем Фонд национального благосостояния, и теперь его функции перешли к ФНБ".

Кроме того, эксперт отметил, что в случае необходимости есть накопления Центробанка.