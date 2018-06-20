В школе №100 Калининского района вакцинировали 1000 человек из-за кори

Прививки начали делать после того, как заболела ученица.

В школе №100 Калининского района начали массово вакцинировать учеников и преподавателей после того, как у одной из девочек обнаружили корь. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Заболевшего корью ребенка госпитализировали еще на прошлой неделе. Изначально медики диагностировали у девочки ОРВИ и аллергию. Уточнить диагноз помогли лабораторные анализы.

Школьницу сразу же изолировали от других учеников. По месту ее жительства проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Медики осмотрели не только родителей, но и соседей заболевшего ребенка. В общей сложности проверку прошли 300 жильцов. Прививки сделали 77 взрослым и 38 детям.

В школе врачи осмотрели более 900 ребят и 100 учителей. Вакцинировали 40 человек. Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора и Комитета по образованию Петербурга.

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Фото: Piter.TV