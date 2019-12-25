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Подсветкой оформлен памятник фронтовому кинооператору
Сегодня, 13:37
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Подсветкой оформлен памятник фронтовому кинооператору

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На сегодняшний день световое оформление получили свыше 140 городских памятников.

Новая достопримечательность Петербурга – памятник фронтовому кинооператору на Каменноостровском проспекте – оформлен световой подсветкой. Для акцентного светового оформления скульптуры сотрудники "Ленсвета" применили прожектор, закрепленный на расположенной рядом опоре. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Благодаря удачному расположению скульптура кинооператора в военной форме хорошо просматривается со всех сторон. Подсветка организована естественно, светом обозначены форма и фактура жанровой композиции.

На сегодняшний день световое оформление получили свыше 140 городских памятников.

Фото:  Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: ленсвет, памятник, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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