Подсветкой оформлен памятник фронтовому кинооператору

На сегодняшний день световое оформление получили свыше 140 городских памятников.

Новая достопримечательность Петербурга – памятник фронтовому кинооператору на Каменноостровском проспекте – оформлен световой подсветкой. Для акцентного светового оформления скульптуры сотрудники "Ленсвета" применили прожектор, закрепленный на расположенной рядом опоре. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Благодаря удачному расположению скульптура кинооператора в военной форме хорошо просматривается со всех сторон. Подсветка организована естественно, светом обозначены форма и фактура жанровой композиции.

На сегодняшний день световое оформление получили свыше 140 городских памятников.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению