Подсветкой оформлен памятник фронтовому кинооператору

Новая достопримечательность Петербурга – памятник фронтовому кинооператору на Каменноостровском проспекте – оформлен световой подсветкой. Для акцентного светового оформления скульптуры сотрудники "Ленсвета" применили прожектор, закрепленный на расположенной рядом опоре. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
Благодаря удачному расположению скульптура кинооператора в военной форме хорошо просматривается со всех сторон. Подсветка организована естественно, светом обозначены форма и фактура жанровой композиции.
На сегодняшний день световое оформление получили свыше 140 городских памятников.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
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