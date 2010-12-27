Подрядчики по капремонту ответили на вопросы выборжан

Администрация Выборгского района собрала на одной площадке жильцов, представителей Фонда капремонта и подрядчиков, которые выполняют работы в 13 исторических многоквартирных домах. Люди смогли задать вопросы о сроках и ходе ремонтных работ, а представители муниципалитета взяли на особый контроль проблемные объекты.

В Выборге продолжается капремонт исторических зданий, который стартовал в 2018 году. Работы уходят в зиму, однако степень готовности объектов – разная. Более того, по некоторым зданиям поступают систематические жалобы от жильцов. Кто-то сталкивается с протечками из-за ремонта кровли, неутепленных подъездов из-за поврежденных окон, другие переживают, что ремонт закончился вовсе, а фасады не доделаны. Гарантируют ли строители достойный уровень жизни обитателям этих домов.

В четверг, 1 ноября, они смогли задать эти и другие вопросы лицам и организациям, которые непосредственно отвечают за качество ремонтных работ. Администрация Выборгского района организовала собрание по вопросам завершения капремонта в домах Выборга. Муниципалитет пригласил на встречу и.о. гендиректора Фонда капремонта Сергея Морозова, представителей подрядных компаний, а также глав УК, ТСЖ и старших по подъездам. Провел совещание первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович.

"Для администрации крайне важно, чтобы были обеспечены соответствующие условия для проживания граждан и своевременное выполнение работ", - отметил председатель собрания.

Общение строилось последовательно: жителям предложили "двигаться от дома к дому". Впрочем, в большинстве случаев темы для обсуждения были примерно одни и те же. Сроки выполнения работ, уборка строительного мусора, порядок сдачи объекта, возможность получения компенсации за те или иные нарушения со стороны подрядчика. Конечно, выделялись дома, в которых жильцы столкнулись с протечками из-за проблем с ремонтом кровли.

Их заверили – все компенсации будут выплачены, до этого момента проблемные подрядчики просто не получат оплату за проведенные работы. Гражданам порекомендовали пригласить независимых оценщиков (они не будут занижать стоимость потерь в интересах строителей) и направить полученную смету в Фонд капремонта. Что касается самих протечек, то их ликвидируют благодаря временной кровле.

"Фонд капремонта воздействовал на исполнителей работ по обеспечению теплом в тех домах, где возникли проблемы. На сегодняшний день эти вопросы решены. Понятна ситуация по кровлям: сроки обозначены по тем домам, где работы еще продолжаются. Фонд взял исполнение на контроль", - сообщил Сергей Морозов.

Жильцам разъяснили ситуацию со сроками ремонта: по разным домам зафиксированы разные показатели. Кто-то близок к 100%, где-то работы продолжатся в следующем году. Это в целом соответствует первоначальным планам Фонда капремонта. Большинство контрактов были заключены до конца 2019 года. В любом случае, подрядчики, которые отстают от установленного графика, находятся в постоянном диалоге с контролирующими органами. Те же дома, которые не будут отремонтированы до конца 2018-го, перед зимним периодом пройдут специальную процедуру консервации.

Все объективные замечания граждан занесли в протокол – администрация и Фонд капремонта будут следить за их устранением. По каждой претензии установили контрольную дату – дедлайн для действий подрядчиков. Для того, чтобы понять, что разговор был по-настоящему серьезным – отметим, что встреча в администрации продлилась более 3 часов. В будущем муниципалитет продолжит двустороннее общение со строителями и жильцами многоквартирных домов по качеству и сроком выполнения капремонта.

Фото: сайт администрации Выборгского района