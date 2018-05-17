Подрядчики отчитались о ходе капремонта исторических домов в Выборге

В столице Выборгского района продолжается ремонт 13 домов-памятников.

В Выборге состоялась плановая встреча представителей Комитета по ЖКХ Ленинградской области, Администрации Выборгского района и подрядчиков, отвечающих за капитальный ремонт домов-памятников в черте города. Председатель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Екатерина Кайянен выслушала текущий отчет строителей и сверила ход работ с планом. Речь идет о совместном проект Фонда капитального ремонта и Комитета по культуре Ленобласти, в ходе которого в Выборге в ближайшие годы отремонтируют около 100 исторических зданий. Ранее Piter.TV в Выборге передавал, что в Выборге отремонтируют кровли и фасады 13 памятников архитектуры.

Пресс-центр Администрации Выборгского района передает некоторые подробности важной встречи. По данным ведомства, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области постоянно находится в Выборге, контролируя ход работ по капремонту домов-памятников. Из отчета подрядчиков следует, что на большинстве объектов уже очистили штукатурку с фасадов. Со зданий аккуратно снимают лепнину - после капитального ремонта и реставрации ее должны вернуть на месте. Важно, что почти по всем объектам успешно заказаны материалы для основных работ.

Есть и проблемы. Некоторые жители отказываются снимать со стен и крыш домов антенны и кондиционеры на время ремонта исторических зданий. Судя по словам строителей, сложность носит системный характер. Администрация Выборгского района планирует повторно направить жителям предписания о необходимости освободить фасады от навесных конструкций.

Для справки: Срок для снятия антенн, кондиционеров и иных навесных конструкций установлен до 18 мая 2018 года. Предписания направлялись жильцам домов под роспись, 14 мая 2018 года. Требования также адресованы коммерческим организациям, располагающимся в этих домах.