В Выборге отремонтируют кровли и фасады 13 памятников архитектуры

За капремонтом внимательно следят эксперты Комитета по ЖКХ и Комитета по культуре.

За весну и лето 2018 года в Выборге отремонтируют 13 жилых домов, каждый из которых носит статус памятника архитектуры. Объекты культурного наследия ждет восстановление кровель и фасадов, а также ремонт подвальных помещений. Все работы пройдут в рамках региональной программы капремонта. Об этом рассказал глава областного Комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин во время визита в Выборгский район.

По словам руководителя ведомства, уже сейчас все 13 домов из "особого списка" одеты в строительные леса. Работы идут по установленному плану, их результаты еженедельно проверяют эксперты Комитета по ЖКХ.

"Из тринадцати домов в восьми будут ремонтировать коммуникации. К ремонту домов, которые носят статус объектов культурного наследия, предъявляются особые требования. Все исполнители имеют опыт реставрации объектов в Санкт-Петербурге или других регионах Российской Федерации. Еженедельно комитет по ЖКХ Ленобласти будет контролировать ход работ. Качество исполнения ремонта будет оценивать комитет по культуре. Но, наверное, самое главное — это жители, которым предстоит выполнить мероприятия, предусмотренные процедурой проведения капремонта", - заявил Сергей Кузьмин.

За ближайшие 10 лет в Выборге должны отремонтировать таким образом более сотни исторических зданий. Капитальный ремонт домов, имеющих статус памятника истории или архитектуры, стал возможен благодаря решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В 2017 году, по его распоряжению, правительство региона определило список надежных подрядчиков и объявило конкурс на проведение ремонтных работ. Как результат - в 2018 году специалисты уже обновляют фасады 13 первых домов в Выборге и десятков объектов культурного наследия в других районах области.

Отметим, что после выполнения плановых работ в стенах домов-памятников, их не оставят без наблюдения. С 2019 года в регионе запустят проект по ремонту парадных в исторических зданиях. Кроме того, объекты не исключат из программы капремонта, сформированной на ближайшие 30 лет.

Фото: http://vbglenobl.ru