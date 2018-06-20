В Приморском районе к 2021 году появится экопарк

В Приморском районе Петербурга появится экопарк. Заказчиком проекта выступает "Центр комплексного благоустройства". На данный момент определен подрядчик, который займется работами. Отметим, что допуск к конкурсу получила только одна компания.
На создание объекта уйдет 1,1 миллиарда рублей. Облагороженная зеленая территория появится на северо-западном участке у перекрестка Камышовой и Яхтенной. Эксплуатация парка должна начаться в 2021 году.
Отметим, что на данный момент на земле находится пустырь. Специалисты высадят там деревья, обустроят деревянные настилы, скамейки, проведут шумоизоляцию и построят амфитеатр.
Фото: Piter.tv
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