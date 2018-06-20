В Приморском районе к 2021 году появится экопарк

Город выделит 1,1 млрд рублей на строительство зеленого участка на месте пустыря.

В Приморском районе Петербурга появится экопарк. Заказчиком проекта выступает "Центр комплексного благоустройства". На данный момент определен подрядчик, который займется работами. Отметим, что допуск к конкурсу получила только одна компания.

На создание объекта уйдет 1,1 миллиарда рублей. Облагороженная зеленая территория появится на северо-западном участке у перекрестка Камышовой и Яхтенной. Эксплуатация парка должна начаться в 2021 году.

Отметим, что на данный момент на земле находится пустырь. Специалисты высадят там деревья, обустроят деревянные настилы, скамейки, проведут шумоизоляцию и построят амфитеатр.

Фото: Piter.tv