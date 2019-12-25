Подрядчик, обслуживающий кладбище в Ломоносовском районе, попал в черный список

Компания не выполнила обязательства на более, чем 20 миллионов рублей.

Во вторник, 9 июня, стало известно, что в черный список попал подрядчик, который обслуживает кладбище в Ломоносовском районе, сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

Компания ООО "Ломоносовский похоронный дом" не выполнила контрактные обязательства на 20,4 миллиона рублей. Ремонт должен был завершиться к концу декабря 2019. Оказалось, что работы выполнены только на сумму 6,7 миллиона рублей, т.е на 33%.

Дальнешее разбирательство будет проходить в суде.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отменил пять штрафов за посещение парков.

Фото: Piter.TV