Петербурженка "заминировала" метро и требовала отпустить пациента психбольницы

Станцию метро "Проспект Большевиков" эвакуировали из-за звонка женщины. Она требовала отпустить из психбольницы ее знакомого.

Стали известны подробности эвакуации станции метро "Проспект Большевиков" в канун Нового года. На проверку станцию закрывали из-за звонка женщины на номер 112. Петербурженка требовала отпустить из психиатрической больницы ее знакомого Николая Чудотворца. Иначе звонившая обещала взорвать "Проспект Большевиков".

Как сообщает "Фонтанка", после сообщения женщина и проверки станции завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об теракте. Уточняются подробности инцидента. Пассажиры не могли попасть на станцию в течение часа.