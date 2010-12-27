Подростка сняли с дерева в Выборгском районе. Наверх его загнал квадрокоптер

Местные жители описали в соцсетях необычный случай в родной местности.

Прогуливаяся в парке на Муринском ручье, очевидцы заметили, как молодые ребята запускали в небо квадрокоптер. Однако беспилотное устройство застряло в ветвях дерева. Один из них решил снять дрон с дерева, однако полез на дерево и не смог слезть оттуда.

"Прохожие уже вызвали помощь. Тут же приехали пожарные, сняли бедолагу с дерева, а квадрокоптер снять не удалось - высоты лестницы не хватило самую малость", – написали в местной группе.

Ранее мы сообщали о том, что в благотворительном забеге Think Pink приняли участие сотни петербуржцев.

Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki