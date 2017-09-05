Появилось видео из школы в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу

В подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса открыл стрельбу. Всех учеников эвакуировали из учебного заведения. Подростка задержали полицейские.

Появились сообщения, что в школе подмосковной Ивантеевки произошла стрельба. Разные источники сообщают, что огонь на уроке информатики открыл ученик девятого класса. Также сообщается, что по зданию разбросаны взрывпакеты.

Из учебного заведения эвакуировали всех учеников. На видео с места события видно, что дети и подростки стоят на площадке у здания. РБК сообщает со ссылкой на ученика школы, что одноклассники виновника выпрыгивали из класса через окно. Одна девочка сломала ногу. Также очевидец рассказал журналистам, что подросток кричал, что пришел сюда умереть.

В полиции сообщают, что двое полицейских задержали и вывели подростка из здания. По предварительным данным от источника в МЧС, пострадавших четыре человека. Это 39-летняя Любовь Калмыкова с ушибленными ранами лобовой части головы, 16-летний мальчик с открытым переломом обеих костей левого предплечья, 17-летняя девочка с переломом лодыжки и девушка неизвестного возраста с ушибом поясницы. Дети пострадали при падении с высоты (выпрыгивали из окон). Учительница, предварительно, получили ранение от выстрела или от удара молотком. Источники разных СМИ высказывают разные версии.

Видео: 360TV