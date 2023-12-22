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Подросток устроил дрифт на футбольном поле школы в Чите

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Молодой человек признал свою вину.

Подросток устроил дрифт на футбольном поле школы в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, задержанным оказался 16-летний житель города. Молодой человек признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Крыму задержали мужчину, который избивал людей на остановках.

Видео: Полиция Забайкалья

Теги: дрифт, подросток, полиция, футбольное поле, чита
Категории: Лента новостей, Новости России,

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