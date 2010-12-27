Подросток украл ящик для пожертвований из петербургского супермаркета

Инцидент произошел около двух часов ночи.

В ночь на 15 декабря из супермаркета на Коломяжском проспекте украли ящик для пожертвований, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стало известно, что около двух часов ночи подросток воспользовался невнимательностью охранника, схватил ящик и сбежал. Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили, что в течение дня парень заходил в магазин и присматривался к ящику. Молодому человеку на вид примерно 16 лет.

Разбитый ящик нашли позже на парковке супермаркета. Сумма ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские ищут злоумышленника.

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