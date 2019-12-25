Подросток попал в реанимацию после посещения частной клиники на Бухарестской

пациент был экстренно госпитализирован после операции на носовой перегородке с кровотечением и скачком давления.

Следственный комитет начал проверку в отношении частной клиники на Бухарестской улице, где 16-летний подросток получил тяжелые осложнения после плановой операции. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, несовершеннолетнему проводили подслизистую резекцию носовой перегородки — хирургическое вмешательство для восстановления носового дыхания. После операции у юного пациента резко поднялось артериальное давление и началось кровотечение, потребовавшее экстренной госпитализации. По данному факту следователем следственного отдела по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяется соблюдение медицинских стандартов, квалификация персонала и правильность проведения реанимационных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

