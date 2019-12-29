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Подросток остался без стопы, попав под поезд в Ленобласти
Сегодня, 11:11
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nastya960

Подросток остался без стопы, попав под поезд в Ленобласти

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Юноша находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Молодой житель Ленобласти серьёзно пострадал, угодив под поезд. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел накануне на железной дороге недалеко от поселка Жихарево. Под колесами поезда оказался 18-летний юноша. Установлено, что юноша переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. Кроме того, выяснено, что молодой человек находился в капюшоне и наушниках и не заметил приближающийся поезд. 

Пострадавший был доставлен в больницу в Шлиссельбурге, где ему ампутировали левую стопу. Юноша находится в реанимации в тяжелом состоянии. Транспортная полиция начала проверку.

Ранее момент того, как "Сапсан" сбил человека у "Славянки" попал на видео. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: попал под поезд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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