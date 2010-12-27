Подросток из Латвии отравился алкоголем в Петербурге

В Северной столице несовершеннолетний иностранный турист отравился в гостинице алкоголем. В результате подростка пришлось госпитализировать.
Инцидент произошел около 10 часов утра 3 мая. Известно, что жертвой некачественного спиртного стал 17-летний гражданин Латвии. Мальчик прибыл в Петербург из города Кулдига и остановился в отеле по проспекту Римского-Корсакова.
В настоящее время иностранец продолжает находится в детской городской больнице. Однако в ближайшее время его отпустят из-под наблюдения врачей. Серьезных последствий для здоровья школьника не будет.
Фото: Piter.tv