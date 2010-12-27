Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Подросток из Латвии отравился алкоголем в Петербурге
Сегодня, 9:39
0
lesjasap
129

Подросток из Латвии отравился алкоголем в Петербурге

0
 
 

Вместо прогулок по городу на Неве мальчик вынужден проводить время на больничной койке.

В Северной столице несовершеннолетний иностранный турист отравился в гостинице алкоголем. В результате подростка пришлось госпитализировать.

Инцидент произошел около 10 часов утра 3 мая. Известно, что жертвой некачественного спиртного стал 17-летний гражданин Латвии. Мальчик прибыл в Петербург из города Кулдига и остановился в отеле по проспекту Римского-Корсакова. 

В настоящее время иностранец продолжает находится в детской городской больнице. Однако в ближайшее время его отпустят из-под наблюдения врачей. Серьезных последствий для здоровья школьника не будет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: алкоголь , латвия , отравление , подросток , турист , школьник
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5