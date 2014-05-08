Стали известны подробности о состоянии Юрия Соломина

Худрук Малого театра идёт на поправку, но пока находится в реанимации, так как дезориентирован в пространстве и не может говорить.

Данных об ухудшении состоянии народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина не поступало. Об этом телеканалу "360" сообщила пресс-секретарь учреждения Таисия Антонова.

Напомним, что Соломина госпитализировали с инсультом 6 ноября. Антонова уточнила, что он идёт на поправку, но пока находится в реанимации, так как дезориентирован в пространстве и не может говорить.

По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, Соломин находится в стабильно тяжелом состоянии, однако скоро его могут перевести в обычную палату. Ряд СМИ также писал, что у артиста парализовало левую сторону тела.

Фото: Коммерсантъ (Глеб Щелкунов)