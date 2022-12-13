Очевидец рассказал подобности о пьяной матери, уснувшей на остановке с коляской в Петербурге

Малыша госпитализировали, но женщина так и не навестила его.

В конце января сотрудники полиции заметили нетрезвую женщину с коляской на остановке, расположенной на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконтрукторов. Она спала, в то время как ребёнок, которому примерно 1,5 года на вид, замерзал на дороге. Петербуржец, который помог нерадивой матери выйти из автобуса, рассказал подробности случившегося. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Мужчина сообщил, что примерно в 22:00 25 января он ехал в автобусе №85. Среди пассажиров была спящая женщина с коляской. Коляска начала падать на повороте, мужчина поймал её и попытался разбудить спящую, а затем вышел с ней на нужной остановке.

Чуть-чуть прошлись, она достает откуда-то из-за пазухи бутылку с водкой. Потребовала дать ей запить, у меня не было ничего, конечно. Она выпила и закусила чем-то. отметил петербуржец

По словам мужчины, он устроил нетрезвую женщину на остановке, укрыл и успокоил заплакавшего младенца, и вызвал полицию. правоохранители были на место примерно через полчаса.

Ребёнок был госпитализирован. Известно, что мать его так и не навестила. По словам свекрови женщины, в семье есть ещё 4-летний и 7-летний ребёнок, которые находятся под опекой бабушки и дедушки. Они не видели мать 1,5 года: её характеризуют как выпивающего асоциального человека, хотя после случившегося она стала вести себя спокойнее.

По данным пресс-службы районной администрации, вопрос о возвращении ребёнка матери уполномочены решить только органы опеки. ВВ городском комздраве добавили, что угроза жизни ребёнка отсутствует.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.