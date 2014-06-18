Подразделения МЧС в новых регионах получили 1,3 тыс. единиц новой техники

По его словам, до конца года планируются поставки еще 1 тыс. единиц техники.

Подразделения МЧС России в новых регионах получили 1,3 тыс. единиц новой специальной техники и оборудования. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, до конца года планируются поставки еще 1 тыс. единиц техники. Куренков сообщил, что из-за роста стоимости техники и оборудования возник "риск недостижения показателей обеспеченности". Глава МЧС подчеркнул, что ведомство нуждается в дополнительном финансировании в 2024-2026 годах, размер которого должен составить 205 млрд рублей.

Ранее Куренков сообщил, что в России подготовили новую редакцию порядка эвакуации населения и материальных ценностей.

Видео: Совет Федерации