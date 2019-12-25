Подполковнику полиции назначили условный срок за дачу взятки ради получения новой работы в Петербурге

Подсудимый признал свою вину

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Константина Корой, который являлся командиром отдельного батальона ДПС №1 ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области. Мужчину признали виновным по статье "Дача взятки". Об этом 5-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Корой, имея звание подполковника полиции, намеревался уволиться со службы и перейти на работу в ООО "Цементно-бетонные изделия". В апреле 2020 года он узнал о том, что на КАД в Кронштадтском районе был задержал "КАМАЗ", принадлежащий ООО "ЦБИ". Организацию и сотрудников собирались привлечь к ответственности.

Участок трассы находился в зоне ответственности ОБ ДПС №3. С целью уточнения информации Корой прибыл к зданию ОБ ДПС №3 и встретился с его командиром. В ходе встречи подсудимый рассказал о своей личной заинтересованности в совершении последним заведомо незаконного бездействия, а именно ― игнорирование нарушения и дача заведомо незаконных указаний подчиненным. Для того, чтобы сформировать у должностных лиц "ЦБИ" хорошее отношение к себе, он решил дать взятку в 200 тыс. рублей командиру Об ДПС №3, он согласился. Деньги были помещены в упаковку бутылки виски.

При даче взятки Корой задержали. Подсудимый вину признал, пояснил, что раскаивается в содеянном.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в отношении бывшего полицейского Фрунзенского района возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV