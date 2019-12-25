В отношении бывшего полицейского Фрунзенского района возбудили уголовное дело

Расследование ведет следственный отдел по Фрунзенскому району.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего опероуполномоченного УМВД РФ по Фрунзенскому району Петербурга. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следственных органов, не позднее 4 апреля 2017-го года полицейский составил рапорт и протокол об административном правонарушения на сотрудника вневедомственной охраны по Московскому району. Правоохранитель привлек мужчину к ответственности за употребление алкоголя в запрещенных или общественных местах и оштрафовал его на 500 рублей.

Следователи считают, что опероуполномоченный сделал это с целью созданий фиктивных доказательств.В 2018 году он был уволен по выслуге лет.

"Нарушителю" обвинение не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.

Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бывший клиент избил и обокрал петербуржца из-за непонравившегося ремонта.

Фото: Piter.TV