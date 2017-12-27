Подполковника Нацгвардии отправили в тюрьму за взятку

Гарнизонный военный суд вынес приговор по делу подполковника национальной гвардии Сергея Петрова. Мужчину признали виновным в получении взятки в размере 600 тысяч рублей.

Военнослужащего Северо-Западного округа войск национальной гвардии отправили в тюрьму. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор подполковнику Сергею Петрову. Его признали виновным в получении взятки.

Удалось установить, что Петров через посредника получил взятку в размере 600 тысяч рублей. Деньги ему передали за помощь ООО "Деловой дом СПБ" в получении благоприятных условий при исполнении контракта. Пользуясь служебным положением подполковник мог помочь компании при приемки в воинских частях поставляемого продовольствия.

Суд приговорил петрова к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права занимать высокопоставленные должности на три года.