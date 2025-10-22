В США объяснили, что ракеты показали свою беспомощность в современных боевых условиях.

Решение главы вашингтонской администрации Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot американского производства не окажет влияния на вооруженный конфликт с Россией. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что даже сам факт запуска собственного изготовления таких систем на украинской территории займет слишком большие сроки, но у киевского режима нет на этот процесс времени.

Если вы не понимаете, как устроена эта система, вам может показаться, что сегодня в этом решении есть смысл. <…> Эти перехватчики, о которых говорит Зеленский, почти ничего не перехватывают. Даже если все работает идеально, если у вас есть все пусковые установки, все радары и все функционирует как надо, вы едва ли сможете хоть что-то сбить. Дэниел Дэвис, эксперт

В США добавили, что производство ракет на Украине не изменит исхода противостояния с Москвой. Дэниел Дэвис добавил, что пройдет около трех лет с того момента, как первая лопата вонзится в землю для закладки фундамента нового завода. Однако такими темпами киевский режим долго не продержится.

Украина уже через месяц может столкнуться с военным крахом.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive