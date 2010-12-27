Подписан закон, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших скорую

Теперь за нарушение могут лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для водителей, не пропустивших машины скорой помощи и другие экстренные службы с включенными мигалками и сиренами. Федеральный закон о внесении изменений опубликовали на официальном сайте интернет-портала правовой информации 26 июля.

Штраф для водителей, отказавшихся пропускать машины скорой помощи на дороге, который раньше составлял 500 рублей, повысили до пяти тысяч рублей. Теперь за проступок автолюбителей также могут лишить прав на срок от трех месяцев до одного года.

Помимо этого был подписан документ, по которому за воспрепятствование оказанию медицинской помощи в любой форме, если за этим последовало ухудшение состояние пациента или его смерть, может быть назначено наказание от двух до четырех лет лишения свободы, а также штраф до 80 тысяч рублей.

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