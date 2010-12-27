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В поселке Тельмана подозреваемый в смертельной аварии прятался от полиции в диване
Сегодня, 10:16
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lesjasap
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В поселке Тельмана подозреваемый в смертельной аварии прятался от полиции в диване

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В поселке Тельмана нашли сбежавшего с места аварии водителя, убившего четверых людей.

Правоохранительные органы задержали владельца “Мерседеса”, который накануне врезался в служебный микроавтобус “Горэлектротранса” и скрылся с места происшествия. Сообщается, что авария произошла на выходных. В результате ДТП погибло четыре человека - сотрудники предприятия. Известно, что виновник ехал на красный свет.
 
К четырем часам утра 4 декабря следствие обнаружило подозреваемого. Оперативникам удалось проникнуть в квартиру мужчины, проживающего в поселке Тельмана Тосненского района. Они арестовали 25-летнего нарушителя, из-за которого погибли люди.
 
По имеющейся информации, полицию не сразу пустили в дом. Дверь представителям закона открыли после того, как они пообещали начать выламывать проход. Дверь открыл знакомый подозреваемого, который сообщил, что хозяина машины в данный момент нет дома. Однако, правоохранительные органы нашли спрятавшегося мужчину внутри разобранного дивана. 
 
В настоящее время обвиняемый находится в отделении полиции на освидетельствовании. Далее будет принято решение о процессуальном задержании.
Теги: авария , гибель людей , дтп , поселок тельмана , тосненский район , тосно
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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