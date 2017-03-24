Подозреваемых в поджоге здания мировых судей в Ванино заключили под стражу

В СК РФ рассказали о расследовании инцидента в Хабаровском крае.

Двоих подозреваемых в поджоге здания мировых судей на территории Ванино Хабаровского края заключили под стражу. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления Следственного комитета страны. Специалисты полагают, что в ночь на 14 ноября около помещения возникло возгорание по Молодежной улице в поселке городского типа. Однако в результате инцидента пострадавших нет.

При активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю установлена причастность к совершению преступления двоих местных жителей. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения. пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю

Уточним, что Ванинским межрайонным следственным отделом ведется расследование по уголовному делу по статье за умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное путем поджога, а также за воспрепятствование осуществлению правосудия.

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Фото: Telegram / Следственный комитет РФ по Хаюаровскому краю

Видео: Telegram / Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО