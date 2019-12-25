В продажу 1 сентября поступит "Подорожник" в двух новых дизайнах

Макеты карт разработаны в соответствии с официальным брендбуком, представленным Комитетом по культуре к 320-летию со дня основания города.

С 1 сентября во всех кассах петербургского метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок" можно будет приобрести карты "Подорожник" в двух новых дизайнах. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Макеты карт разработаны в соответствии с официальным брендбуком, представленным Комитетом по культуре к 320-летию со дня основания города. При создании одного из них использован снимок петербургского фотографа Андрея Михайлова. "Подорожники" в виде карт выпущены тиражом 100 тысяч штук – по 50 тысяч каждого дизайна.

В связи с празднованием 320-летия Санкт-Петербургу разработаны несколько серий "Подорожников" в уникальном дизайне. Эксклюзивные тиражи выпускаются в течение всего юбилейного года.

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Фото: Комитет по транспорту