В продажу 9 июня поступят "Подорожники" в новом дизайне

Тираж составит 50 тысяч штук.

В пятницу, 9 июня, во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок" можно будет приобрести карты "Подорожник" из еще одной серии, приуроченной к 320-летию со Дня основания Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Тираж составит 50 тысяч штук – в 10 раз больше, чем стандартный тираж в 5000 штук, что обеспечит возможность приобрести карту всем желающим. Выпуск серии также приурочен ко Дню Рождения Петра I, который отмечается 9 июня.

Первая серия "Подорожников" в дизайне ко Дню города поступила в продажу 27 мая – в День рождения Петербурга.

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Фото: Комитет по транспорту