Он посвящен 320-летию со Дня основания Северной столицы.

В Петербурге выпустили лимитированный тираж "Подорожников" в дизайне, приуроченном к 320-летию со Дня основания Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В реализацию поступят два макета карт и два макета брелоков "Подорожников". Общий тираж – 200 тысяч штук, по 50 тысяч каждого макета. В продажу они будут поступать партиями.

Первые "Подорожники" можно будет приобрести уже завтра с самого утра во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок".

В связи с празднованием 320-летия Санкт-Петербургу разработаны несколько серий "Подорожников" в уникальном дизайне. Комитет по транспорту в течение всего этого года будет выпускать эксклюзивные тиражи.

Ранее ЗакС Петербурга выбрал почетных граждан Петербурга. Ими стали народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова. Удостоверения и знак почетного гражданина Надежде Строгоновой и Эдите Пьехе вручат в Мариинском дворце в День города.

Фото: Комитет по транспорту