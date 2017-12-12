Подольскую расстроили разговоры у ее беременности

Наталья Подольская опубликовала видеообращение к подписчикам, в котором честно рассказала о своей второй беременности

На днях сеть всколыхнули сообщения о второй беременности звездной пары Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Подольскую расстроили разговоры о ее второй беременности и округлившемся животике. Наталья в своем Instagram разместила видео, на котором она рассказывает, что они пока не ждут второго малыша. Подольская не понимает, откуда такие слухи, так как она регулярно занимается в спортзале и очень стройная. В кадре появляется знаменитый муж Натальи и показывает на свой кругленький живот. Супруги шутят, что в их паре беременный Пресняков.

Сейчас у пары пока один ребенок, 2-летний сын Артемий. Подписчики и поклонники звездной пары просят не сердится на людей, которые распустили слухи о прибавлении.

Нет, просто Вы очень клёвые, и все желают Вам ещё принцессу) А не по тому ,что люди плохие и им нечего делать))) Дети -это счастье! И все Вам его желают))) Не спрашивая Вас.

Видео и фото: Instagram/nataliapodolskaya