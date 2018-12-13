Подлодки "Старый Оскол" и "Краснодар" отремонтируют в Петербурге

В конце 2020 года подлодки встанут на плановый ремонт на петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи".

Две подлодки Черноморского флота – "Старый Оскол" и "Краснодар" – встанут пройдет в 2020 году плановый ремонт в "Адмиралтейских верфях". Об этом сообщили ТАСС.

В данный момент обе подводные лодки выполняют задачи в составе оперативного сведения ВМФ в Средиземном море. Они заняли место субмарины "Великий Новгород" и "Колпино". В конце 2020 года подлодки встанут на плановый ремонт на петербургском предприятии, где были построены.

"Адмиралтейские верфи" основал еще Петр Великий, и до сих пор здесь еще строят корабли. О том, как создаются субмарины на одном из старейших заводов России вы можете узнать в эксклюзивном репортаже Piter.TV, снятом в рамках рубрики "Городские открытия".

Фото: "Адмиралтейские верфи"