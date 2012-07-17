ГУП "Водоканал" ищет подрядчика для подключения коллектора в Приморском районе за 5 млрд рублей

Сооружение будет достигать 4 км в длину и находиться на глубине от 5 до 16 м.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявил тендер на строительство шахт, камеры, КНС и канализационных сетей для коллектора на участке от перекрестка Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей до реконструируемой шахты Главного ТКК на Приморском проспекте. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 5,055 млрд рублей.

После переподключения сети, исполнитель должен будет построить новый тоннельный коллектор диаметром от 2 до 2,5 м. Длина сооружения составит почти 4 км, а находиться он будет на глубине от 5 до 16 м. Производительность коллектора должна будет составлять 50-100 л.с.

Кроме того, подрядчик займётся возведением рядасамотечных сетей, напорной сети и сращу 8-ми шахт. Окончание работ намечено на 30 декабря 2028 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 19 сентября.

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