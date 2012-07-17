  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ГУП "Водоканал" ищет подрядчика для подключения коллектора в Приморском районе за 5 млрд рублей
Сегодня, 14:32
88
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

ГУП "Водоканал" ищет подрядчика для подключения коллектора в Приморском районе за 5 млрд рублей

0 0

Сооружение будет достигать 4 км в длину и находиться на глубине от 5 до 16 м.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявил тендер на строительство шахт, камеры, КНС и канализационных сетей для коллектора на участке от перекрестка Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей до реконструируемой шахты Главного ТКК на Приморском проспекте. Судя по данным ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 5,055 млрд рублей.

После переподключения сети, исполнитель должен будет построить новый тоннельный коллектор диаметром от 2 до 2,5 м. Длина сооружения составит почти 4 км, а находиться он будет на глубине от 5 до 16 м. Производительность коллектора должна будет составлять 50-100 л.с.

Кроме того, подрядчик займётся возведением рядасамотечных сетей, напорной сети и сращу 8-ми шахт. Окончание работ намечено на 30 декабря 2028 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 19 сентября. 

Ранее мы сообщили о том, что проект расширения зон платной парковки на Васильевском и Крестовский островах оценили в 94 млн рублей.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, инженерные коммуникации, коллектор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии