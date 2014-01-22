Подготовку к новому отопительному сезону начали в Петербурге

Минувший сезон стал вторым по продолжительности за всю историю наблюдений.

Итоги прошедшего отопительного сезона 2021-2022 годов подведены в Петербурге. Так, минувшая зима была снежной, и отопительный сезон длился 245 дней, передают в пресс-службе Смольного.

Минувший сезон стал вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Сезон 2019-2020 годов занимает первое место по длительности. В этом году планируется заменить 280 километров сетей, в прошлом заменили 267 километров, что позволило снизить одновременного отключения зданий. Также планируется капитально отремонтировать свыше 1350 километров инженерных сетей.

Добавим, что к 1 октября сроку должны быть готовы все снегоплавильные пункты. По словам Беглова, нужно ускорить строительство новых снегоплавильных станций, "аномально снежный сезон у нас не каждый год, но мы должны быть готовы".

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