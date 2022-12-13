Московские ворота продолжают «одевать» в леса

В ближайшее время специалисты займутся демонтажем декора.

На Московских триумфальных воротах походят подготовительные к реставрации работы. По данным очевидцев в социальных сетях, монумент постепенно "одевается" в леса. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в Государственном музее городской скульптуры, скоро начнётся демонтаж декора ворот. Основные работы ожидаются в апреле-мае, когда в городе окончательно установится плюсовая температура.

Как добавили изданию в КГИОП, под декором объекта имеются в виду 30 скульптур Гениев, а также буквы и знаки надписей, боковые навесные плиты стилобата, чугунные элементы архитрава. По завершении работ планируется организовать поверхностный водоотвод от сооружения.

Добавим, что подготовительные работы стартовали в середине прошлого месяца. Проект ремонтно-реставрационных мероприятий представили в 2019-ом. Работы в рамках программы КГИОП планируют завершить до конца 2024 года. Они будут выполнены за счёт средств из казны.

Московские триумфальные ворота являются данью памяти победоносным Российским войскам, сражавшихся в русско-персидской войне 1826-1828 г.г., русско-турецкой войне 1828-1829 г.г. и подавлению Польского восстания в 1830-1831 г.г.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге реставрируют фасады 44 домов-памятников.

Фото: Правительство Петербурга