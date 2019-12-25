Подъездная аллея берет свое начало от Нижней дороги, ее протяженность составляла около 300 метров.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петергофе аллея у Свято-Троицкого кладбища стала объектом культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП .

Известно, что соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Напоним, что Свято-Троицкое кладбище образовалось ещё в XVIII веке. Подъездная аллея до 1870-х годов она считалась главной дорогой, которая вела к захоронениям. Этот участок брал своё начало от Нижней дороги. Протяженность аллеи составляет 300 метров.

Ранее мы сообщали о том, что участок Шлиссельбургского тракта в поселке Усть-Ижора признали достопримечательностью.

Фото:КГИОП